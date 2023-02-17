Войти | Зарегистрироваться
06:22

суббота,
18 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Шольц відвідає Вашингтон та проведе переговори з Байденом

17.02.2023 / 15:29
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон 3 березня та проведе переговори з американським президентом Джо Байденом.

Про це повідомив Білий дім у четвер, 16 лютого.

"Через рік жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять зусилля, що продовжуються з підтримки України, введення заходів щодо росії", - йдеться в повідомленні.

Президент Байден і канцлер Шольц також обговорять зміцнення трансатлантичної безпеки і проведуть огляд співпраці з низки регіональних та глобальних питань. Предметом обговорення стануть спільна робота над викликами, що йдуть з боку Китаю, і співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Білому домі очікують, що візит канцлера стане можливістю "підтвердити глибокі пута дружби" між США та Німеччиною.

Байден, Шольц, Білий дім
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 февраля
16 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.