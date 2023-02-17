Шольц відвідає Вашингтон та проведе переговори з Байденом

Про це повідомив Білий дім у четвер, 16 лютого.

"Через рік жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять зусилля, що продовжуються з підтримки України, введення заходів щодо росії", - йдеться в повідомленні.

Президент Байден і канцлер Шольц також обговорять зміцнення трансатлантичної безпеки і проведуть огляд співпраці з низки регіональних та глобальних питань. Предметом обговорення стануть спільна робота над викликами, що йдуть з боку Китаю, і співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Білому домі очікують, що візит канцлера стане можливістю "підтвердити глибокі пута дружби" між США та Німеччиною.