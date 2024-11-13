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Bloomberg: Ключовим європейським країнам доведеться подвоїти витрати на оборону

20.11.2024 / 10:12
За прогнозами аналітиків Bloomberg Intelligence, ключовим європейським країнам можливо доведеться подвоїти витрати на оборону, щоб відповісти на виклики російської агресії в Україні, а також на можливе зменшення американської підтримки обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«російська агресія вже спонукала зростання витрат на оборону в Європі. Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній політиці москви і вирішення проблеми поглиблення стратегічної конкуренції з Китаєм», - зазначив у звіті керівник аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Джордж Фергюсон.

Згідно з прогнозом аналітиків, 15 найбільшим європейським державам-членам НАТО, ймовірно, доведеться збільшити щорічні військові інвестиції на $340 мільярдів, піднявши загальний річний оборонний бюджет до $720 мільярдів.

Експерти також згадали про передвиборчу кампанію Трампа, який заявляв, що послабить відносини США з Європою у сфері безпеки та його погрози під час свого першого президентського терміну щодо виходу з НАТО, якщо союзники не збільшать військові витрати.

Також колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі попередив про «повільну агонію» в Європейському Союзі, як загрозу для блоку, якщо країни-члени не зможуть діяти швидко, щоб підвищити продуктивність регіону за допомогою додаткових інвестицій. Також він заявив, що Європі потрібно буде розширити свій промисловий потенціал у сфері оборони, щоб гарантувати, що фундаментальні цінності регіону не зникнуть.

Аналітики зазначають, що Європі терміново потрібні бойові танки, артилерійські гармати та бойові машини піхоти для сухопутних військ, а також літаки забезпечення, такі як літаки-заправники, військово-транспортні літаки та протичовнові літаки.

Експерти також назвали компанії, які, ймовірно, виграють від збільшення витрат - це Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc і Rolls Royce Holdings Plc.

За їхніми оцінками, після десятиліть недоінвестування з часів холодної війни переозброєння такого масштабу може зайняти на континенті більше 10 років, оскільки відставання підрядників зростає, а ланцюжки поставок в аерокосмічній та оборонній промисловості вже розтягнуті.

Тим не менш, невелика оборонно-промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне у короткостроковій та середньостроковій перспективах. Аналітики вважають, що попри складнощі, Європа повинна змінити підхід до пріоритетів у бюджетах, адже загроза безпеці стала надто великою, щоб її ігнорувати.

Bloomberg
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