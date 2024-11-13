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Трамп веде переговори про придбання криптовалютної біржі Bakkt

20.11.2024 / 17:27
Обраний президент США Дональд Трамп хоче заснувати власну криптовалютну біржу.

Медіакомпанія Trump Media and Technology Group, яка володіє соцмережею Truth Social, веде переговори про придбання криптовалютної біржі Bakkt через обмін акціями, пише Financial Times.

Акції Bakkt зросли більш ніж на 160% як і акції Trump Media (+16,7%).

Попри ринкову капіталізацію у $7 млрд Trump Media досі не досягла прибутковості. У третьому кварталі вона зазнала збитків у розмірі $19 млн, заробивши $1 млн. Станом на 30 вересня на рахунках компанії було близько $673 млн.

"Єдине, що добре вдається Trump Media, - це продавати переоцінені акції. Тепер вони планують використати накопичені кошти для придбання операційного бізнесу, який потенційно приноситиме дохід і прибуток", - сказав професор фінансів Університету Флориди Джей Ріттер.

CEO Tuttle Capital Management Меттью Таттл додав, що крипторинок позитивно реагує на потенційну угоду, хоч криптопростір уже переповнений.

Trump Media, Bakkt та Intercontinental Exchange офіційно ситуацію не коментували.

Трамп уже володіє власною криптоплатформою позик і кредитування World Liberty Financial.

криптовалюта, Трамп, Bakkt
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