Угорщина та Швеція, ймовірно, домовилися щодо шведських винищувачів Gripen, - ЗМІ

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався угорський портал Index.

За інформацією видання, переговори між прем’єр-міністрами Угорщини та Швеції Віктором Орбаном та Ульфом Крістерссоном стосовно вступу Швеції в НАТО стосувались також придбання винищувачів Gripen.

Наприкінці минулого тижня у своїй щорічній програмній промові Орбан заявив, що "наша суперечка зі Швецією наближається до завершення". Як пише Index, слова угорського прем’єра можуть стосуватись саме угоди про придбання Gripen.

Вона стане частиною ширшої "військово-оборонної угоди" між Будапештом і Стокгольмом, додає видання і нагадує, що нещодавно армія Угорщини також взяла на озброєння безвідкатну гвинтівку Carl Gustaf M4 шведського виробництва.

Також Index із посиланням на джерела підтверджує, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент Угорщини може ухвалити вже на першому засіданні весняної сесії, яка розпочнеться 26 лютого.