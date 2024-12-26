Politico: росія може напасти на Естонію, щоб змусити НАТО втрутитися у відповідь

Про це пише Politico у четвер, 26 грудня.

москва регулярно глушить супутникову навігацію, застосовує дрони спостереження з літерою Z для провокацій. Видання пише, що близько чверті 1,4-мільйонного населення Естонії є етнічними росіянами, хоча більшість із них мають естонське громадянство. Видання пише, що кремль любить та вміє використовувати етнічні відмінності, щоб заявляти про "захист російської діаспори", як це було у Грузії та Молдові і стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Занепокоєння полягає в тому, що кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою. Президент росії володимир путін навіть припустив у 2022 році, незабаром після того, як москва почала тотальну війну проти України, що Нарва історично є частиною росії", - йдеться у матеріалі.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. З приблизно 56 000 жителів 96% розмовляють російською, а третина має російський паспорт.

Генеральний директор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев заявив, що його країна не має наміру розпочинати третю світову війну, але бачить постійні спроби спровокувати зробити щось у відповідь на дії росії. В Естонії вважають, що загроза нападу рф є реальною після завершення війни в Україні. Найменша країна Балтії вже витрачає на оборону 3,4% свого ВВП та планує підвищити ці показники до 3,7% у 2025 році.

Блокування росією сигналів GPS у цьому районі також ускладнює відстеження літаків або дронів і виявлення контрабандистів.

На посилення кордону Нарви спрямовано 157 мільйонів євро. Крім того, Естонія планує залучити 1000 співробітників служби безпеки по всій країні як резерв на випадок нападу на додаток до 29 тисяч добровольців, які вже тренуються в рамках Ліги оборони Естонії.