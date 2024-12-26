Войти | Зарегистрироваться
03:40

суббота,
28 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Politico: росія може напасти на Естонію, щоб змусити НАТО втрутитися у відповідь

27.12.2024 / 12:16
Країна-агресор росія здійснює провокації вздовж кордону з Естонією та може напасти на цю країну, щоб змусити Північноатлантичний Альянс втрутитися у відповідь.

Про це пише Politico у четвер, 26 грудня.

москва регулярно глушить супутникову навігацію, застосовує дрони спостереження з літерою Z для провокацій. Видання пише, що близько чверті 1,4-мільйонного населення Естонії є етнічними росіянами, хоча більшість із них мають естонське громадянство. Видання пише, що кремль любить та вміє використовувати етнічні відмінності, щоб заявляти про "захист російської діаспори", як це було у Грузії та Молдові і стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Занепокоєння полягає в тому, що кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою. Президент росії володимир путін навіть припустив у 2022 році, незабаром після того, як москва почала тотальну війну проти України, що Нарва історично є частиною росії", - йдеться у матеріалі.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. З приблизно 56 000 жителів 96% розмовляють російською, а третина має російський паспорт.

Генеральний директор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев заявив, що його країна не має наміру розпочинати третю світову війну, але бачить постійні спроби спровокувати зробити щось у відповідь на дії росії. В Естонії вважають, що загроза нападу рф є реальною після завершення війни в Україні. Найменша країна Балтії вже витрачає на оборону 3,4% свого ВВП та планує підвищити ці показники до 3,7% у 2025 році.

Блокування росією сигналів GPS у цьому районі також ускладнює відстеження літаків або дронів і виявлення контрабандистів.

На посилення кордону Нарви спрямовано 157 мільйонів євро. Крім того, Естонія планує залучити 1000 співробітників служби безпеки по всій країні як резерв на випадок нападу на додаток до 29 тисяч добровольців, які вже тренуються в рамках Ліги оборони Естонії.

Естонія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 декабря
27 декабря
26 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.