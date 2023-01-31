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Естонія: Наміри МОК повернути російських спортсменів на міжнародні змагання розчаровують

30.01.2023 / 11:40
Наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання розчаровують. Зараз ми маємо посилювати ізоляцію росії, а не йти їй на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра-міністра Естонії Каї Каллас.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії", - написала вона.

Каллас, Естонія
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