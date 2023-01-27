Politico: Країни НАТО обговорюють можливість постачання Україні винищувачів

Як пише ІС, про це повідомляє Politico.

Видання, посилаючись на військових чиновників та дипломатів, зазначає, що після прийняття рішення щодо танків для України почали обговорювати винищувачі. Дехто з країн вважає, що винищувачі — «це червона лінія», проте раніше такими «лініями» були HIMARS, а потім і західні танки.

Джерела зазначають, що питання літаків буде більш суперечливим, ніж попередні дискусії. Поки офіційно про готовність надати Україні винищувачі F-16 заявили лише Нідерланди. Водночас у США та Німеччині виключили постачання бойових літаків.

Експерти своєю чергою вважають, що Україні не підходять «натівські» винищувачі F-16 та F-15 через високі вимоги до обслуговування, а особливо до аеродромів, які росія може знищити ракетними ударами.

Видання зазначає, що краще за таких умов Україні підходять шведські літаки «Gripen». Але міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі заявив, що його країна «немає негайних планів щодо відправки Gripen в Україну».

Співрозмовники видання вважають, що на наступному «Рамштайні» партнери не ухвалять рішення щодо передачі авіації. Ймовірно, зустріч буде присвячена розробці плану дій у надзвичайних ситуаціях, коли Україні можуть терміново знадобитися винищувачі.