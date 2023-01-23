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Замість Apple Pay та Google Pay російські банки «створили» платіжні стікери

24.01.2023 / 17:31
російські банки придумали власну “заміну” платіжним технологіям Apple Pay та Google Pay, які були заблоковані на території рф після початку вторгнення в Україну.

Про це пише ITSIDER.

Банкіри рф вирішили створити платіжні стікери з NFC-чіпом, які будуть виглядати як зменшені банківські картки. Їх треба буде клеїти на сам телефон. Про створення таких стікерів вже заявили сбербанк, “тінькофф” та альфа-банк.

Російський Сбербанк планує запустити масове тестування сервісу на початку лютого. У ньому можуть взяти участь 100 тисяч осіб, а після – ця послуга стане доступною для всіх інших росіян.

Водночас Альфа-банк вже розпочав роздачу перших платіжних стікерів, а “Тінькофф” тільки заявив про тестування цієї системи.

Варто зауважити, що Apple Pay і Google Pay були заблоковані на території рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цими системами користувалися мільйони росіян, але через злочинні дії їхньої країни втратили ці можливості.

У російських банках не повідомляють, чи створили вони “спеціальну технологію”, яка буде відповідати за те, чи треба спрацьовувати NFC-чіпу в якийсь певний момент, наприклад, у супермаркеті, як це працює з тим самим Apple Pay. Якщо ж NFC-чіп буде працювати постійно, то не сильно зрозуміло, чим ці стікери будуть відрізнятися від іншого “ноу-хау” росіян, а саме – вкладати банківські картки у чохли телефонів. Також цікаве питання, чому про створення подібних стікерів росіянам знадобилося стільки місяців.

NFC, Apple Pay, Google Pay
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