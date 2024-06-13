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Прем'єр Естонії: Територіальні поступки з боку України не принесуть мир

16.06.2024 / 10:10
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас впевнена, що територіальні поступки з боку України не принесуть мир.

"Нам необхідно бути обережними, щоб не було враження, що деякі принципи, як наприклад, територіальна цілісність України, є другорядними. Вони не є другорядними! Дотримання цих принципів є важливим на шляху до тривалого миру. Вони мають лежати в основі будь-яких майбутніх мирних рамок", - сказала вона на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

Вона нагадала, що російська агресія проти України триває вже 10 років, і світ, переважно, ігнорував це.

"Дехто сподівається зараз, що територіальні поступки агресору принесуть мир. Однак ця логіка перегукується з політикою умиротворення 1930-х років, а не із забезпеченням миру", - наголосила Каллас.

Каллас, Естонія
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