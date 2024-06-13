Будапешт покарали за захист кордонів ЄС: Орбан прокоментував рішення суду оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter) в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського уряду назвав рішення Суду ЄС оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро щодня за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду "обурливим і неприйнятним". Він зазначив, що так Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу.

"Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни", – написав Віктор Орбан, використавши у своєму повідомленні кілька знаків оклику на знак обурення.

Рішення Суду ЄС 13 червня стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд визначив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

У новому рішенні Суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо трьох пунктів – доступу до процедури міжнародного захисту для шукачів притулку, права залишатись в країні до остаточного відхилення заявки і щодо повернення осіб з нелегальним перебуванням.

У 2023 році Суд ЄС також визнав порушенням вимогу Угорщини до шукачів притулку подавати клопотання через посольства у Сербії або Україні.