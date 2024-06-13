Країни Європи хочуть заборонити дипломатам з рф вільно пересуватися територією ЄС

Про це йдеться у листі міністрів до глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Лист, датований 11 червня, підписали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Чехії.

«Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність», - йдеться в листі.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда «або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських «дипломатів» в ЄС», і хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.

Міністри підкреслили, що, на їхню думку, ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації.

«Цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури», - зазначається у листі.