Пісторіус: У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО

Про це він сказав виступаючи на пресконференції в Берліні, передає УНН із посиланням на Bild.

"Ми повинні виходити з того, що у 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу" - заявив Пісторіус.

Пісторіус вказав, що "ситуація з погрозами змінилася порівняно з тим, що було кілька років тому". Цим він пояснив необхідність повернення обов'язкової військової служби в Німеччині.

За словами міністра, найближчим часом чисельність бундесверу має бути збільшена з 181 тисячі осіб до 203 тисяч. Крім того, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тисяч резервістів.

Пісторіус наголосив, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - резюмував він.

Нагадаємо, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен сказав в інтерв'ю Bloomberg, що НАТО має для підготовки вікно у 2-3 роки до того, як росія відновить військовий потенціал після втрат в Україні. Це значно менше, ніж деякі західні чиновники оцінювали раніше, коли члени НАТО обговорювали нарощування росією військового потенціалу та її здатність відновити сили, ведучи повномасштабну війну проти України.

Втім після цього Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не бачить жодної безпосередньої військової загрози щодо будь-якого союзника альянсу так як росія наразі більш ніж зайнята війною в Україні.