Штеффен Гебештрайт: Обіцяні танки від ФРН надійдуть в Україну вчасно

У цьому запевнив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наприкінці березня-початку квітня перші системи будуть в Україні», - заявив речник.

Він зауважив, що міністр оборони Борис Пісторіус напередодні під час візиту у Київ оголосив про плани передати як танки Leopard 2, так і Leopard 1.

За словами Гебештрайта, Берлін продовжує переговори з партнерами щодо долучення до «танкової коаліції», водночас певні вагання він пояснив тим, що це непросто з огляду на необхідність гарантування власної безпеки та безпеки НАТО.

«Принципом залишається надання широкої допомоги Україні тими можливостями, які має кожна країна», - підкреслив речник.

Речник Міноборони Арно Коллац уточнив, що окрім Німеччини танки Leopard 2 планують надати також Польща і Канада, Португалія заявила про готовність зробити це. Натомість Leopard 1 можуть надати Нідерланди та Данія. Бельгія також дала зрозуміти, що зацікавлена в участі. Коллац додав, що йдеться не обов’язково про передачу танків, а й про надання боєприпасів, запчастин, навчання персоналу – все це належить до пакета.