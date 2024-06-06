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Шольц: Поки росія продовжуватиме війну, партнери не послаблять підтримку України

12.06.2024 / 18:30
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що лише Україна може вирішити, коли настане час для участі росії у мирних переговорах.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

«Ми зустрінемося з державами всього світу на першому Саміті миру у Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру», – сказав Шольц.

Канцлер зауважив, що це не будуть переговори про закінчення війни, адже для цього російський диктатор володимир путін мав би зрозуміти, що він готовий закінчити свою “військову кампанію і відвести війська”.

«Водночас, можливо, вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в якому колись і росія сидітиме за столом. Коли настане час для цього – вирішить тільки Україна», – заявив Шольц.

За його словами, поки росія продовжуватиме війну, партнери не послаблять підтримку України.

Шольц також зазначив, що Україна бореться з агресором і одночасно будує своє європейську майбутнє. Відбудова стане велетенським завданням, яке потребуватиме неймовірних коштів, і без приватних – не обійтися.

Саміт миру відбудеться 15 і 16 червня в п’ятизірковому готелі Bürgenstock в Люцерні в центральній Швейцарії.

Шольц, Саміт миру
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