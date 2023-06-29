Войти | Зарегистрироваться
02:19

среда,
05 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Пісторіус: НАТО не зможе відповісти на запитання щодо вступу України до Альянсу

04.07.2023 / 17:27
НАТО не зможе відповісти на запитання щодо вступу України до Альянсу, поки триває війна.

Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Пісторіус сказав, що під час нещодавніх зустрічей з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вони дійшли згоди, що "Альянс за жодних обставин не повинен стати стороною конфлікту".

"Тому ми не зможемо відповісти на запитання щодо вступу України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32, разом зі Швецією, разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до Альянсу", – сказав міністр оборони Німеччини.

"Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок до адаптації до структур і процесів НАТО", – заявив Пісторіус.

НАТО, Пісторіус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.