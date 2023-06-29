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Польща вважає малоймовірним використання росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати

04.07.2023 / 18:30
У Польщі вважають малоймовірним використання росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати повністю.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа в ефірі радіо Dwójka.

Він сказав, що російський диктатор володимир путін зробив стратегічну помилку, атакувавши Україну. За його словами, це початок кінця його правління.

«Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно», – сказав заступник голови Міноборони Польщі.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про бажання Варшави розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО, Очепа нагадав, що Польща є членом НАТО, у складі якого є ядерні держави.

За його словами, за необхідності блок “використовуватиме такі інструменти захисту своїх членів, які вважатиме за потрібне”. Очепа вважає, що Польща має шанс приєднатися до програми Nuclear Sharing, але все залежить від розвитку ситуації в білорусі та росії.

ядерна зброя, Очепа
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