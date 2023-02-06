Естонія: Заборона на ввезення товарів у каністрі з росії поширюється на всі країни Балтії та Фінляндії

"З 6 лютого заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із росії", - повідомила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Пірет Тінкус (Piret Tinkus), наголосивши, що заборона на ввезення товарів у каністрі з росії поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндії.

До переліку заборонених товарів мають бути також внесені види пального, що використовуються для автотранспортних засобів. Підраховано, що сьогодні майже 80% легкових автомобілів під час першого перетину кордону з Естонією, крім пального у стандартному паливному баку автомобіля, також перевозять 10-літрову каністру з пальним.

За словами Тінкус, резидент Євросоюзу має право купувати пальне у росії в тому випадку, якщо це необхідно для завершення поїздки та повернення на територію Євросоюзу. Це означає, що пасажир має право ввозити до Європейського Союзу пальне, яке міститься у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у тому самому транспортному засобі.

"Заборонено ввозити до Євросоюзу пальне, яке було закуплено у росії за допомогою каністри з пальним, оскільки таке ввезення не вважається задоволенням основних потреб, зокрема завершення поїздки", - сказала Тінкус.