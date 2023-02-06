Войти | Зарегистрироваться
08:16

среда,
08 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Особисті фінанси

Естонія: Заборона на ввезення товарів у каністрі з росії поширюється на всі країни Балтії та Фінляндії

07.02.2023 / 18:03
В Естонії з понеділка запроваджено заборону на купівлю та перевезення російських нафтопродуктів у каністрах.

"З 6 лютого заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із росії", - повідомила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Пірет Тінкус (Piret Tinkus), наголосивши, що заборона на ввезення товарів у каністрі з росії поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндії.

До переліку заборонених товарів мають бути також внесені види пального, що використовуються для автотранспортних засобів. Підраховано, що сьогодні майже 80% легкових автомобілів під час першого перетину кордону з Естонією, крім пального у стандартному паливному баку автомобіля, також перевозять 10-літрову каністру з пальним.

За словами Тінкус, резидент Євросоюзу має право купувати пальне у росії в тому випадку, якщо це необхідно для завершення поїздки та повернення на територію Євросоюзу. Це означає, що пасажир має право ввозити до Європейського Союзу пальне, яке міститься у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у тому самому транспортному засобі.

"Заборонено ввозити до Євросоюзу пальне, яке було закуплено у росії за допомогою каністри з пальним, оскільки таке ввезення не вважається задоволенням основних потреб, зокрема завершення поїздки", - сказала Тінкус.

Источник: Интерфакс-Украина
росія, Естонія, нафтопродукти, Євросоюз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 февраля
6 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.