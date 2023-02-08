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АРМА отримала в управління арештовані в морських портах України 166 тисяч тонн залізної руди

08.02.2023 / 10:02
В управління АРМА передали раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю ₴1,8 мільярда, яка є власністю іноземної компанії.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні Європейського Союзу, разом з компаніями рф, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад ₴1,3 мільярда.

З метою ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються в ході імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту».

«Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання - резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі», - ідеться в повідомленні.

Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків.

прокуратура, залізна руда
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