АРМА отримала в управління арештовані в морських портах України 166 тисяч тонн залізної руди

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні Європейського Союзу, разом з компаніями рф, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад ₴1,3 мільярда.

З метою ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються в ході імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту».

«Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання - резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі», - ідеться в повідомленні.

Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків.