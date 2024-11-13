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Антисемітське рішення МКС: В Ізраїлі відреагували на ордери на арешт Галланта і Нетаньягу

22.11.2024 / 12:16
Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу розкритикував та назвав "антисемітським" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт проти нього та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Про це повідомило видання The Times of Israel у четвер, 21 листопада.

"Антисемітське рішення Міжнародного кримінального суду є сучасним процесом Дрейфуса і закінчиться так само", - сказано у повідомленні.

В офісі Нетаньягу "з огидою" відкинули "неправдиві" звинувачення МКС та пообіцяли й надалі захищати своїх громадян.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Раніше, 20 травня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав МКС видати ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу.

Ізраїль
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