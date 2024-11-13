Антисемітське рішення МКС: В Ізраїлі відреагували на ордери на арешт Галланта і Нетаньягу

Про це повідомило видання The Times of Israel у четвер, 21 листопада.

"Антисемітське рішення Міжнародного кримінального суду є сучасним процесом Дрейфуса і закінчиться так само", - сказано у повідомленні.

В офісі Нетаньягу "з огидою" відкинули "неправдиві" звинувачення МКС та пообіцяли й надалі захищати своїх громадян.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Раніше, 20 травня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав МКС видати ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу.