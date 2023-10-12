У ЄК пояснили, чому Євросоюз не називає "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази

Про це Мамер сказав на брифінгу в Брюсселі в четвер, передає кореспондент "Європейської правди".

Він пояснив, що коментар про "акт терору" щодо дій росії в Україні в жовтні 2022 року від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був зроблений у "дуже специфічному контексті, коли стався неспровокований напад країни, до того ж члена Ради Безпеки ООН, на мирного сусіда".

"А зараз триває ситуація, коли, нагадаю, продовжуються атаки з Гази на Ізраїль, і, отже, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на надзвичайно складному театрі військових дій", – додав Мамер.

"Тому ми тут не можемо судити про те, які саме дії необхідно вжити для того, щоб Ізраїль міг боротися з терористами ХАМАС, які напали на його територію", – сказав він.

Представник Єврокомісії нагадав, що ЄС публічно й неодноразово закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного права й докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення.