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У ЄК пояснили, чому Євросоюз не називає "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази

13.10.2023 / 14:21
Представник Європейської комісії Ерік Мамер пояснив, чому Євросоюз не називає "воєнним злочином" або "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази, тоді як говорив це про удари росії по енергетичній інфраструктурі України.

Про це Мамер сказав на брифінгу в Брюсселі в четвер, передає кореспондент "Європейської правди".

Він пояснив, що коментар про "акт терору" щодо дій росії в Україні в жовтні 2022 року від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був зроблений у "дуже специфічному контексті, коли стався неспровокований напад країни, до того ж члена Ради Безпеки ООН, на мирного сусіда".

"А зараз триває ситуація, коли, нагадаю, продовжуються атаки з Гази на Ізраїль, і, отже, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на надзвичайно складному театрі військових дій", – додав Мамер.

"Тому ми тут не можемо судити про те, які саме дії необхідно вжити для того, щоб Ізраїль міг боротися з терористами ХАМАС, які напали на його територію", – сказав він.

Представник Єврокомісії нагадав, що ЄС публічно й неодноразово закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного права й докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення.

Мамер, Ізраїль
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