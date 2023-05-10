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ЄК: Нові санкції проти росії спрямовані перекриття шляхів обходу вже існуючих обмежень

09.05.2023 / 16:26
Одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії буде зосереджений на тому, як ефективно перекрити москві шляхи обходу вже існуючих обмежень.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає CNN.

"[Мета] полягає в тому, щоб перешкодити росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб дістатися до товарів, заборонених для них [попередніми санкціями]", – висловився Мамер.

Нагадаємо, зміст одинадцятого пакета санкцій ЄС проти росії активно обговорюється останнім часом. Зокрема, Bloomberg писало, що Євросоюз планує запровадити заборону на транзит багатьох товарів через рф. За даними видання, таким чином блок намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій.

Міністр закордонних справ Польщі Збінєв Рау зазначав, що новий пакет санкцій ЄС буде запроваджено не раніше другої половини травня. Тоді дипломат зауважив, що особисто він сподівається на запровадження персональних обмежень щодо осіб, причетних до викрадення і вивезення українських дітей у рф, а також щодо представників російської юстиції, які відповідають за судові переслідування опонентів.

Мамер
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