Кулеба: Надання Україні F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

За його словами, ескадрилья таких бойових літаків допоможе не підпускати військові кораблі та авіацію РФ до Чорноморського зернового коридору.

«Надання Україні F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку. Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та авіацію подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи безперебійний потік зернових суден», – наголосив Кулеба.

Зернова угода, яка забезпечує експорт української агропродукції через Чорне море, знову опинилася під загрозою. РФ погрожує заблокувати її після 18 травня.