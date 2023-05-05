Приходько: В Україні необхідно провести судову реформу і створити ефективний механізм захисту прав інвесторів

Таку думку в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські Новини" висловив позафракційний народний депутат Борис Приходько.

"Зараз залучати інвестиції дуже важко. З одного боку, зрозуміло, що до закінчення війни ризики надзвичайно високі. А з іншого - далеко не всі можуть скористатися законом про інвестиційних нянь, бо, хоч там і понизили суму до 10 мільйонів євро, але це достатньо велика сума для малого і середнього бізнесу. Іще одне болюче питання - це захист прав інвесторів і наші суди. На жаль, судова система в Україні далека від оптимальної, якщо казати відверто", - заявив нардеп.

Він також поділився власним досвідом спілкування з українською Фемідою.

"Власне кажучи, я маю свій приклад довжиною в 9 років. Справа почалася ще 31 липня 2014 року. За цей час змінювалися і суди, і прокурори. На останньому засіданні у Дарницькому суді Києва ухвалили рішення про закриття справи через порушення строків з боку прокуратури. Ухвалення рішення вийшло дуже резонансним. Суперечку суддів у нарадчій кімнаті чули усі відвідувачі та працівники суду. Головуючий суддя дуже голосно говорив про політичне забарвлення цієї справи, хоча якби справа була "політичною", рішення було б ухвалене вже багато років тому. Є підозра, що цей суддя був "мотивований" як моїм колишнім конкурентом по виборчих перегонах, який досі не може змиритися з програшем, так і відомим на Чернігівщині агробароном з мого виборчого округу. Однак, справедливість нарешті перемогла, і більшістю голосів трійка суддів ухвалила рішення про закриття кримінального провадження", - розповів політик.