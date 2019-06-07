Убийство мальчика: следователи не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, пишет Громадское.

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Напомним: 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

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