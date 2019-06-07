В Белгород–Днестровком состоятся торжества в честь Иоанна Нового Сочавского

В Белгород–Днестровком Одесской области в день памяти святого великомученника Иоанна Нового Сочавского, 17 июня, состоятся торжества в его честь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ, праздничная литургия пройдет в храме святого Иоанна Нового Сочавского.

По окончании Богослужения верующие пройдут крестным ходом к святому источнику, на котором будет отслужен молебен, после чего состоится общий обед.

Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский жил в XIV веке в городе Трапезунде, занимался торговлей. Согласно преданию, от Иоанна требовали отречься Христа, однако он не предал свою веру даже под страшными муками. Великомученик Иоанн Новый, Сочавский является покровителем людей, занимающихся торговлей. Ежегодно в дни памяти святого в Белгород-Днестровский приезжают предприниматели и бизнесмены со всей Украины, чтобы почтить память святого.