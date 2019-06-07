Войти | Зарегистрироваться
18:19

пятница,
07 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Белгород–Днестровком состоятся торжества в честь Иоанна Нового Сочавского

07.06.2019 / 17:54
В Белгород–Днестровком состоятся торжества в честь Иоанна Нового Сочавского
Иоанн Новый, Сочавский Источник: Центр информации УПЦ
Великомученик Иоанн Новый, Сочавский является покровителем людей, занимающихся торговлей

В Белгород–Днестровком Одесской области в день памяти святого великомученника Иоанна Нового Сочавского, 17 июня, состоятся торжества в его честь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ, праздничная литургия пройдет в храме святого Иоанна Нового Сочавского.

По окончании Богослужения верующие пройдут крестным ходом к святому источнику, на котором будет отслужен молебен, после чего состоится общий обед.

Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский жил в XIV веке в городе Трапезунде, занимался торговлей. Согласно преданию, от Иоанна требовали отречься Христа, однако он не предал свою веру даже под страшными муками. Великомученик Иоанн Новый, Сочавский является покровителем людей, занимающихся торговлей. Ежегодно в дни памяти святого в Белгород-Днестровский приезжают предприниматели и бизнесмены со всей Украины, чтобы почтить память святого.

Источник: Inpress.ua
белгород-днестровский, УПЦ, Иоанн Новый, Сочавский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.