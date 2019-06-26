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На Одещине неизвестные подожгли строящийся больничный храм УПЦ

26.06.2019 / 16:47
Благодаря работникам ночной аптеки, которая находится рядом, возгорание удалось быстро потушить

В Одесской области неизвестные пытались поджечь строящийся храм Украинской Православной Церкви.

В ночь на 25 июня в Белгороде-Днестровском Одесской области неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери «Целительница», который строится на территории городской больницы, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

«Благодаря работникам ночной аптеки, которая находится рядом, возгорание удалось быстро потушить. Данный инцидент мог привести к значительному ущербу зданию храма, которое на данный момент полностью окружено деревянными строительными лесами», – отмечается в сообщении.

Настоятель храма протоиерей Виталий Стелян вызвал на место происшествия полицию. Проводятся следственные действия.

Источник: Inpress.ua
поджог, белгород-днестровский, Одесская область, УПЦ
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