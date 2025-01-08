Сибіга: ОБСЄ має залишатися платформою для притягнення росії до відповідальності

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен у Києві Сибіга відзначив систематичні страти росіянами українських військовополонених.

"Одним із жахливих звірств під час цієї війни є страти українських військовополонених. ОБСЄ має дати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій. Ми використовуватимемо кожен міжнародний майданчик, щоб звертати увагу на тортури, страти і погане поводження з українськими військовополоненими", - сказав міністр.

Сибіга зазначив, що Україна продовжує вимагати доступ до українських полонених міжнародних організацій і медиків, а також звільнення їх із полону.

"Ми пам'ятаємо про кожного українця й українку в російських в'язницях", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, ОБСЄ має залишатися платформою для притягнення росії до відповідальності.

"Розраховуємо на розширення документування російських злочинів, збереження уваги до депортації українських дітей, захоплення цивільних і долі трьох своїх співробітників, громадян України, в російському полоні (Вадим Голда, Максим Петров і Дмитро Шабанов)", - сказав Сибіга.

Також він зазначив на важливості того, що торік ОБСЄ була представлена на високому рівні на Глобальному саміті миру та на подальших конференціях.

"Розраховуємо, що Фінляндія продовжить цю динаміку і зробить "Формулу миру" основою для роботи ОБСЄ на українському напрямі", - додав міністр.

Окремо він зазначив, що "кожна російська дія демонструє, що насправді москва прагне не миру, а розширення і продовження війни".

"Тільки єдність і сила наших спільних дій здатні досягти миру завдяки силі", - наголосив Сибіга.