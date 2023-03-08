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росія відмовилася надавати дані ОБСЄ про свої збройні сили та озброєння

07.03.2023 / 17:27
росія відмовилася надавати дані про свої збройні сили та озброєння, що обумовлено у Віденському документі 2011 року та охоплюють 57 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як пише Главком, про це повідомляє РБК з посиланням на главу російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтина Гаврилова.

Раніше про це повідомила американська Асоціація з контролю за озброєннями (Arms Control Association). росія повідомила про це учасників угоди ще 16 січня.

Цей крок, говориться в листі Гаврилова, пов'язаний з рішенням Чехії «зупинити свої зобов'язання щодо росії», а також із заявою України про її «відмову брати участь у щорічному обміні військовою інформацією (ЄОВІ) у 2023 році» та надсилати відповідні повідомлення.

«Виходимо з того, що, якщо російська федерація надаватиме інформацію в рамках ЄОВІ, вона опиниться в руках держав, згаданих вище», – йшлося у листі.

росія також звинуватила низку інших учасників угоди у недотриманні різних положень Віденського документа, зокрема Болгарію, Польщу та Францію за те, що вони не запросили росію на свої військові бази.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що із початком повномасштабного вторгнення в Україну рік тому Росія порушила і принципи ОБСЄ і щодня порушує їх та блокує роботу всієї організації. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спеціального посиленого засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

ОБСЄ, росія, Гаврилов
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