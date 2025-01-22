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МОН: Процес набуття громадянства України стане прозорішим і впорядкованішим

05.02.2025 / 10:12
В Україні відкрили перший Центр тестування основ Конституції України та історії України для претендентів на громадянство.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у Телеграмі.

У міністерстві зазначили, що відтепер процес набуття громадянства України стане прозорішим і впорядкованішим.

«Центр тестування з основ Конституції України та історії України створено для забезпечення єдиного стандарту оцінювання знань для всіх, хто прагне стати громадянином України. 350 тестових завдань: 190 — з історії України, 160 — з основ Конституції України», - ідеться у повідомленні.

На офіційному інформаційному сайті розміщені інструкції щодо складання іспитів, програми іспитів, тестові завдання, посібник для підготовки іноземців та осіб без громадянства.

Іспити проходитимуть за єдиними правилами, щоб кожен претендент мав рівні умови.

іспит, громадянство
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