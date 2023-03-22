Для здобуття українського громадянства Рада запровадила іспит

За ухвалення законопроєкту №7606 в цілому проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином громадянство можуть отримати особи:

які мають визначні заслуги перед Україною;

прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес;

які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії.

Для отримання громадянства їх зобов’язують скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання, і на її основі український паспорт також мають пройти іспити протягом двох років.