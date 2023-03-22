Мінкульт виявило низку порушень у Лаврі з боку упц мп

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю", – йдеться у повідомленні.

Серед виявлених порушень – самовільна розбудова, добудова, перепланування пам'яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.

"Це порушення вимог частини 14 статті 5, статті 141, пункту 1 статті 24, пунктів 2, 3 статті 25, статті 26, статті 32, пункту 4 статті 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини", частини четвертої статті 26 закону України "Про регулювання містобудування" діяльності, статті 5 закону України "Про основи містобудування", статті 28 Закону України "Про архітектурну діяльність", а також пунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Охоронних договорів", – зазначили у відомстві.

Крім того, було зафіксовано нецільове використання об'єкта державної власності, зокрема підвалу 1914 року. Йдеться також про неналежне утримання пам'ятника архітектури місцевого значення – книжкового складу, корпусу 113.

У міністерстві наголошують на порушенні умов підпункту 4 пункту 3.2 договору від 19 липня 2013 року №2 про зобов'язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам. Там виявлено передачу корпусів у суборенду Митрополії УПЦ та Київської духовної академії; а також 20 сторонніх юридичних осіб.