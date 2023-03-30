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Комісія Мінкульту не змогла розпочати роботу через перешкоди з боку упц мп

31.03.2023 / 12:25
Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати у четвер, 30 березня, роботу через перешкоди з боку Української православної церкви Московського патріархату, заповідник подав заяву в поліцію.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики, передають Українськi Новини.

"30 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу через незаконне перешкоджання доступу до державного майна. Цього дня повинна була розпочатись процедура передачі державного майна з користування монастиря до заповідника, як балансоутримувача майна. Йдеться про 79 будівель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при спробі оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита.

"Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі. Також близько 100 осіб перешкоджали членам комісії потрапити всередину будівлі. Про це комісія склала відповідний акт", - повідомляє міністерство.

Також зазначається, що монастир відкликав з комісії економа Києво-Печерської Лаври архимандрита Зінона (Олега Марченка), начальника відділу контролю за благоустроєм протоієрея Георгія (Юрія Кабашного) та головного інженера Миколу Галавацького.

"Наразі Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві. Адже фактично відбулось незаконне перешкоджання доступу до державного майна", - йдеться у повідомленні.

Заповідник просить порушити кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та вжити заходи щодо усунення перешкод у користуванні майном, яке є державною власністю.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив у Telegram-каналі, що брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко диснує з їхніми закликами до Бога, та запевнив, що завтра комісія продовжить свою роботу в будь якому разі.

Лавра, Мінкульт
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