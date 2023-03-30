Литовченко: В умовах бойових дій підвищилась потреба у комплектуванні посад молодших офіцерів в ЗСУ

Про це повідомив заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко під час брифінгу у Military Media Center, передає кореспондент УНН.

Литовченко зазначив, що в умовах інтенсивного ведення бойових дій суттєво підвищилась потреба у комплектуванні посад молодших офіцерів в Збройних Силах України.

«На цей час первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються за рахунок перш за все випускників вищих військових навчальних закладів, офіцерів запасу, сержантів і старшин, які мають вищу освіту…Тобто наявність вищої освіти є однією з основних умов для прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Проте сьогодні на посадах офіцерів проходять військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та не пройшли відповідний курс військової підготовки.

Однак, Литовченко зауважив, що ці військовослужбовці набули вагомий бойовий досвід і успішно виконують службові обов’язки на цих посадах.

Він нагадав, що з метою підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану, 20 березня Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який направлено на підпис Президенту України.

Начальник управління організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу ГШ ЗС України полковник Валерій Дендебера пояснив, що призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади зумовлене потребою комплектування ЗСУ.