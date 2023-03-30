Боднар про можливий візит президента рф до Туреччини: путін – це злочинець, якому треба їхати в Гаагу

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НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни24.03.2023 / 09:11Последние новости рубрики
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Передачу Україні танків Leopard та БМП Marder з боєприпасами вже підтверджено
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The Wall Street Journal: Через війну та санкції російська економіка починає зазнавати краху
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Моравецький: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ
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У новій москві впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні"
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США: Польоти безпілотників на більший відстані від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих
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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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18:30
ЄС запускає проєкт, який виявлятиме прогалини у режимі санкцій проти росії
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12:23
Мінагрополітики: Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці
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В Україні планують підвищити рівень мінімальної заробітної плати в три етапи
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Шмигаль назвав середній розмір виплат пенсіонерам
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Bloomberg: Потоки російської сирої нафти морем залишаються великим
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Як обрати годинники на руку?01.04.2023 / 01:49При стрімкому розвитку сучасних технологій та прогресу популярність не втрачає такий аксесуар, як годинник на руку. Предмет, який підкреслює стиль, індивідуальність та надає впевненості їх носію. Чоловіки та жінки, незалежно від їх статусу в суспільстві, прагнуть обрати годинник, який зможе підкреслити саме їх образ.
Покупайте детям настольные игры: главные преимущества полезных развлечений21.03.2023 / 16:24Последние новости рубрики
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету
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