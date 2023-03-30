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До лав Гвардії наступу хочуть вступити понад 35 тис. українців

31.03.2023 / 16:35
Від початку лютого 2023 року понад 35 тис. українців виявили бажання вступити до лав Гвардії наступу.

Наразі проводиться робота із зарахування бійців до військових частин. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

«У березні вже активніше проводиться робота саме щодо того, аби ці кандидати ставали до строю у військові частини, бо в лютому тривалий час зайняло саме опрацювання заявок», – сказав Музичук, зазначивши, що розгляд усіх заявок відбувається вручну.

За словами речника, понад 10% добровольців, які подали заявки до Гвардії наступу, вже зараховані до військових частин.

Відповідаючи на запитання про майбутні основні задавдання бійців, Музичук наголосив, що, крім оборонних дій, вони будуть залучені й до наступальних.

На яких напрямках – визначать після завершення підготовки підрозділів і після того, як буде рішення щодо їхнього застосування.

Музичук, Гвардія наступу
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