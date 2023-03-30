Північна Македонія передає Україні гелікоптери Мі-24

Про це повідомляє видання Fokus.

Раніше міністерка оборони Славянка Петровська повідомляла, що, ймовірно, передадуть 12 гелікоптерів Мі-24.

"Уряд розглянув та прийняв Інформацію про необхідність укладання Протоколу про безоплатну передачу літальних апаратів (вертольотів) між Міністерством оборони Республіки Північна Македонія та Міністерством оборони України та ухвалив Рішення про безоплатну передачу літальних апаратів (вертольоти) Міністерству оборони України. Уряд Республіки Північна Македонія розглянув та прийняв узгоджений текст Протоколу про безоплатну передачу повітряних суден між Міністерством оборони Республіки Північна Македонія та Міністерством оборони України", - йдеться у повідомленні уряду.

Гелікоптери Мі-24 - російського виробництва. Їх Північна Македонія закупила в України у 2001 році. Їхній термін експлуатації завершився вісім року тому, тож їх не використовують через відсутність запчастин.

"Деякі з них були модернізовані – тобто дві, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій", – зазначила нещодавно Петровська.