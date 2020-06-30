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МИД: организация Россией голосования о внесении изменений в конституцию РФ на оккупированной территории будет иметь для нее последствия

30.06.2020 / 15:54
Организация Россией голосования о внесении изменений в конституцию РФ в Крыму, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для нее политические и правовые последствия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления. Продление срока пребывания Путина у власти - это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать. Понятно ли это для каждого рядового гражданина России - остается вопросом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь и в Донецкой и Луганской областях, в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосования, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, в отношении лиц, организовавших такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству", - пояснил он.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом с точки зрения международного права нелегитимном голосовании.

"Вместо того, чтобы следовать принципу законности проведения голосований и не проводить их на оккупированных территориях Украины, что ставит под сомнение весь процесс голосования, россияне настойчиво пытаются провести его в Крыму и поощряют граждан Украины, которым они насильно выдали свои паспорта, идти на участки для голосования. Здесь есть двойной смысл: первое - продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе - это искусственно увеличить количество голосующих за продление срока пребывания Путина у власти", - отметил Боднар.

По его мнению, поэтому в данном случае единственным ответом является продолжение санкций международным сообществом, Украиной, отдельными странами с тем, чтобы продемонстрировать стране-агрессору, что ее действия не остаются безнаказанными.

Источник

голосование, конституция, Крым, РФ, Боднар
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