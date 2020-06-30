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На Буковине ограблен храм УПЦ

30.06.2020 / 15:57
На Буковине ограблен храм УПЦ
Православный храм Источник: Центр информации УПЦ
Похищены две дароносицы со Святыми Дарами, пять священнических крестов с украшениями, а также денежные средства

В Черновицкой области неизвестные ограбили Николаевский храм в селе Чудей Сторожинецкого района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, похищены две дароносицы со Святыми Дарами, пять священнических крестов с украшениями, а также денежные средства.

«Своими действиями воры осквернили храм, поскольку дерзнули касаться святого Престола, когда крали дароносицы и наперсный крест. К сожалению, воры не понимают, что они больше украли у себя, чем из храма, поскольку наказание от Бога может коснуться не только самих воров, но их потомков. Боже, прости им, ибо не ведают что творят», – прокомментировали происшествие в Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщалось ранее, в Умани неизвестные украли украшения, которые верующие принесли в дар чтимому образу «Иверской» иконы Божией Матери в Успенском храме.

Источник: Inpress.ua
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