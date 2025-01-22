Прем'єр Молдови: російська сторона, насамперед, має повернути свої війська додому

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

«Звичайно, я знаю, що вони висловили цей протест. російська сторона, насамперед, має поважати свої зобов'язання, і перше зобов'язання, яке вона має виконати, — це поважати громадян Молдови, поважати незалежність й суверенітет Молдови, та повернути свої війська додому», — заявив Речан.

Речан додав, що раніше росія надіслала листа, у якому поінформувала уряд Молдови, що жодна російська компанія не збирається постачати природний газ на лівий берег Дністра.

«По суті, кремль заявив: «Ось ми не збираємося постачати природний газ», — заявив він.

Пізніше молдовського прем'єр-міністра запитали, чи він знає про намір вислати російського посла з Кишинева.

«На даному етапі у нас обмежене спілкування з москвою, і, відповідно, воно залишиться обмеженим і надалі», - повідомив глава уряду.

Раніше у понеділок МЗС росії оголосило, що викликало посла Молдови в росії Ліліана Дарія та передало йому дві ноти протесту.

Перша нота пов'язана із заявами однієї з молдавських партій, які, як повідомили у москві, «містили необґрунтовані звинувачення на адресу посла росії в Кишиневі, заклики до його висилання та обмеження діяльності російського посольства».

Друга нота стосувалася публікації молдовською стороною конфіденційної ноти посольства росії у Кишиневі.

24 січня «Національна молдовська партія», лідером якої є Драгош Гелбур, вимагає негайної висилки російського посла олега озерова. Раніше, у березні 2024 року, вони вже виступали за висилку попереднього посла рф олега васнєцова.