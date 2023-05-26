Парламент Молдови підтримав продовження режиму надзвичайного стану в країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як заявив прем'єр-міністр Дорін Речан на засіданні парламенту, необхідність пролонгації режиму обумовлена ризиками та загрозами, що зберігаються, і спрямовані на національну безпеку й енергопостачання країни.

"Прохання продовжити НС мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна", - зазначив він.

Молдавські парламентарі ухвалили продовження НС, схваливши відповідну пропозицію уряду, 58 голосами "за". Ініціативу було підтримано лише депутатами від партії "Дія та солідарність" (PAS).

Режим НС у Молдові

У країні запровадили надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на: