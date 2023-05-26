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Депутатка ЄП: Дехто на Заході думає, ніби росія не зміниться, і потрібно буде після війни налагоджувати з нею діалог

27.05.2023 / 13:20
На Заході досі існує думка, що росія після війни не зміниться, і доведеться з нею домовлятися - замість руйнувати агресивний путінський режим.

Таку думку висловила депутатка Європейського парламенту Раса Юкнявічене під час брифінгу «Перспективи України щодо вступу в НАТО на Саміті у Вільнюсі» в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Вона зауважила, що дехто на Заході думає, ніби росія не зміниться, і потрібно буде після війни налагоджувати з нею діалог.

«Це буде найбільша помилка - покласти на стіл переговорів із росією членство України (в НАТО – ред.). Я боюся, що дехто досі дотримується цієї думки», - сказала Юкнявічене.

У цьому контексті євродепутатка підкреслила, що допомога, спрямована на перемогу України, має зруйнувати путінський режим. «Якщо це мислення переможе на Заході, це змінить бачення щодо членства України в НАТО. Без агресивного режиму ніхто в росії не боятиметься зробити цей крок», - вважає вона.

«Звичайно, росіяни самостійно мають вирішувати, але сьогодні ніхто не бачить альтернативи (зміні режиму - ред.). путін дуже щасливий, коли хтось каже, що росія завжди буде такою самою. Це означатиме, що тільки путін чи йому подібні будуть при владі в росії, тоді західні політики повернуться до справ, як раніше, наче іншого виходу немає», - пояснила політик.

Юкнявічене також висловила думку, що Захід не повинен прямо влаштовувати революцію в рф, натомість потрібно не збавляти санкційний тиск і засуджувати дії кремля.

Юкнявічене
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