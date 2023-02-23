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Дорін Речан: росія може захопити аеропорт у Кишиневі

22.02.2023 / 11:31
росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, яку приводить Moldova1.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", - заявив прем'єр Молдови.

Раніше Зеленський повідомляв, що росіяни давно планували силою змінити керівництво Молдови. Проте Молдова та рф не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.

За його словами, молдавські органи готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - сказав Речан.

Молдова, росія, Речан
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