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Румунія призупиняє роботу російського центру культури і науки в Бухаресті

22.02.2023 / 09:23
Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу російського центру культури і науки в Бухаресті.

Про це повідомляє румунське Міністерство закордонних справ.

Посла рф запросили до МЗС і повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру.

На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і росією".

"Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.

російський центр культури і науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в москві та російського центру науки і культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в москві 9 липня 2013 року.

Источник: Интерфакс-Украина
росія, Румунія
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