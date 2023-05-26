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18:30
Немає перемог на фронтах – тероризуй: Експерт назвав причину російських ракетних атак
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16:16
Reuters: путін наказав посилити охорону кордону росії
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14:21
МО Британії: У росії розповсюджуються заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни
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16:30
Парламент Молдови підтримав продовження режиму надзвичайного стану в країні
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Депутатка ЄП: Дехто на Заході думає, ніби росія не зміниться, і потрібно буде після війни налагоджувати з нею діалог
- 18:30
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У НКРЕКП розповіли про двоетапне підвищення тарифів на електрику24.05.2023 / 09:10Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на періоди з 1 до 30 червня, а потім із 1 липня до 31 грудня цього року.Последние новости рубрики
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15:24
Нагорняк: Після підняття тарифів на елекроенергію суми у платіжках в середньому зростуть на 150-200 гривень
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13:20
Мінагрополітики: Україна може отримати від Європи дотації аграріям
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16:26
Bloomberg: Євросоюзу вдалося фактично відмовитися від поставок дизельного палива з росії
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17:28
Мельничук: В Україні можуть запровадити обов’язкову реструктуризацію кредитів
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15:23
Міненерго: "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали понад 80 млрд грн збитку
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47Последние новости рубрики
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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34
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