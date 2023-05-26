МО Британії: У росії розповсюджуються заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у недільному огляді Міноборони Британії.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться у огляді британських аналітиків

Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.

21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка маргарита симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували британські аналітики.