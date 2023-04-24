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МО Британії: Влада росії прагне відкласти відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше

24.04.2023 / 15:24
Влада в росії напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення.

Про це йдеться в звіті розвідки Міноборони Британії.

Зазначається, що міноборони росії запустило нову акцію для призову добровольців, у її рамках реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні. Реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, розповідаючи про "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові переваги вступу.

Оскільки доступ до вербування в’язнів було припинено, приватна військова компанія "вагнер" також змагається за обмежений пул чоловіків призовного віку. Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену міноборони ціль у 400 тис. добровольців.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що електронні повістки у військкомат для росіян не викличуть протестів, проте посилять депресивний стан населення країни-агресора. російська пропаганда багато років лякала населення рф "цифровою диктатурою" у США та Європі, а тому впровадження електронних повісток у росії "дуже символічне", вважає він.

Міноборони Британії
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