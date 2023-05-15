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Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною19.04.2023 / 12:18Последние новости рубрики
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14:20
Сійярто полетів у Китай з метою обговорити так званий "мирний план" Пекіна
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12:15
МО Британії: рф навряд чи зможе ефективно контролювати свої дій вздовж лінії фронту
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09:10
Ігнат: Причиною падіння літальних апаратів рф могла бути причетна російська ППО
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16:20
США хочуть притягнути росію за використання отруйних речовин типу "Новачок"
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16:24
Депутати Європарламенту підтримали правила, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект
- 14:20
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16:26
Країни G7 та ЄС можуть заборонити імпорт російського газу за деякими маршрутами
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10:12
Уряд прийняв постанову про запуск електронного лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини
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16:20
Кабмін спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям за кордоном
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13:17
Мінекономіки: Зміна правил закупівель продуктів для ЗСУ сприяють прозорості та відкритості процесу
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18:27
Країни Євросоюзу знову звернулися до ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України
- 16:26
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Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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