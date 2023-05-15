Сійярто полетів у Китай з метою обговорити так званий "мирний план" Пекіна

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петера Сійярто на своїй Facebook-сторінці в неділю, 14 травня.

Угорський урядовець запевняє, що Будапешт нібито підтримує "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні, оскільки пропозиції Пекіну "стосуються миру й припинення війни, а не її продовження".

За його словами, Угорщина проти погіршення відносин між Європою та Китаєм. Ба більше - Будапешт розглядає Пекін не як ризик, а як країну, з якою "є величезні можливості для співпраці".