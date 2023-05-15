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Сійярто полетів у Китай з метою обговорити так званий "мирний план" Пекіна

15.05.2023 / 14:20
Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто полетів у Китай, з метою обговорити так званий "мирний план" Пекіна щодо війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петера Сійярто на своїй Facebook-сторінці в неділю, 14 травня.

Угорський урядовець запевняє, що Будапешт нібито підтримує "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні, оскільки пропозиції Пекіну "стосуються миру й припинення війни, а не її продовження".

За його словами, Угорщина проти погіршення відносин між Європою та Китаєм. Ба більше  - Будапешт розглядає Пекін не як ризик, а як країну, з якою "є величезні можливості для співпраці".

Сійярто
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