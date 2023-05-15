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лукашенко з'явився на публіці вперше після візиту до росії 9 травня

16.05.2023 / 11:14
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вперше з'явився на публіці після візиту до держави-агресора росії 9 травня та повідомлень про погане самопочуття.

Про це повідомляє Telegram-канал "пул первого" у понеділок, 15 травня.

"Перший сьогодні працює у центральному командному пункті впс та військ ппо. Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.

Канал показав фотографію білоруського лідера у військовій формі.

Однак Telegram-канал "Беларускі гаюн" підмітив, що в лукашенка знову перебинтована рука, проте цього разу інша, ніж це було у москві 9 травня.

У коментарях також пишуть про нездоровий вигляд та про червонястий колір обличчя білоруського диктатора. У мережі ходять чутки про вірусну інфекцію в лукашенка, яка вражає серцевий м'яз.

лукашенко
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