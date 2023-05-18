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Сійярто: Будапешт блокуватиме підтримку Україні, поки банк OTP лишатиметься у списку спонсорів війни

18.05.2023 / 10:14
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт блокуватиме черговий транш військової підтримки для України, поки угорський банк OTP лишатиметься у списку спонсорів війни.

Про це він заявив у середу, передає Укрінформ з посиланням на Independent.

«Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не вилучить угорський банк OTP зі списку спонсорів війни, заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто», - йдеться у повідомленні.

Угорщина не схвалила виплату чергового траншу військової підтримки для України, наданої в рамках Європейського фонду миру (EPF) ЄС, повідомив представник угорського уряду у вівторок.

Транш на суму 500 млн євро мав бути виплачений 22 травня. Однак Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши "гарантій", що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні.

Сійярто, банк OTP
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