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Британія обіцяє надати допомогу країнам, які готові постачати військову техніку в Україну

18.05.2023 / 18:30
Велика Британія може підтримати ЗСУ, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Про це заявив глава Міноборони країни Бен Воллес у Берліні на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, відповідаючи на питання щодо відправлення літаків в Україну.

«Те, що ми можемо зробити, очевидно, – це тренування і підтримка, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16», – пояснив він.

За його словами, будь-яка країна, яка звернеться до Британії, наприклад, щодо постачання танків в Україну, отримає підтримку в цьому процесі.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання винищувачів.

17 травня прем’єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками саміту Ради Європи у Рейк’явіку заявили, що працюють над створенням міжнародної коаліції, яка допоможе Україні отримати винищувачі F-16 від своїх союзників.

F-16, Воллес
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